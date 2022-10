Genoa, Blessin: “Bene i tre punti. Ora lavorare e lavorare”

”Faccio i complimenti alla mia squadra perché non era facile venire qui e vincere contro una Spal che è una buonissima squadra è guidata bene. Tre punti importanti e poi non abbiamo mai subito gli avversari ed è arrivato anche il primo gol su azione di Coda. Sono contento per Massi anche per l’assist a Gudmundson per il raddoppio. Ora dobbiamo lavorare e lavorare per migliorare il gioco. Il Cagliari? Sarà dura, la classifica la guarderemo fra tre giornate così potremo fare un bilancio”. Infine un pensiero di Blessin a Jagiello uscito per il colpo duro subito da Meccariello che è stato giustamente espulso: “Spero che non sia nulla di grave“.