Genoa, Blessin: “C’è tanto lavoro da fare, da crescere ma nessuna crisi”

Il Genoa si mette alla spalle l'amara sconfitta di Palermo e oggi è tornato alla vittoria. Contro il Modena al Ferraris decide il match un gol di Jagiello nel finale di primo tempo. In conferenza stampa post gara, mister Blessin analizza la partita dei suoi: "Nel primo tempo abbiamo avuto un buon possesso palla, loro si chiudono bene e qualche volta non siamo stati bravi a cambiare lato. Nel secondo tempo abbiamo gestito male la partita, facendo delle scelte sbagliate. Lì mi aspetto meglio della squadra. Il Modena ha alzato il baricentro e abbiamo perso qualche pallone di troppo. Abbiamo difeso meglio ma dobbiamo migliorare come gestione -riporta primocanale.it-. Abbiamo gestito male il secondo tempo facendo delle scelte sbagliate. Il Modena poi ha alzato il baricentro e preso più fiducia. Abbiamo perso facilmente palla. Odio perdere. Quindi...Vincere è sempre bello. Dobbiamo sempre arrivare al massimo per vincere. Voi parlate di una crisi dopo queste due partite con Parma e Palermo, noi non la vediamo. C'è tanto lavoro da fare, da crescere, ma vedendo le ultime due partite abbiamo giocato benissimo col Parma e subito gol all'ultimo. Si è scritto che la partita non è stata giocata nel migliore dei modi, ci può stare. Dal mio punto di vista sono state buone".