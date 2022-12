Genoa, Blessin: “Ci è mancata cattiveria in attacco. Mi sento in bilico”

Torna in discussione il tecnico del Genoa Alexander Blessin dopo la sconfitta interna contro il Cittadella. Il tecnico ai microfoni Sky ha analizzato così la sconfitta: "Mi aspettavo una vittoria, un’altra gara, dare più ampiezza. Abbiamo cercato di muovere gli avversari con dei cambi di gioco e ci siamo anche riusciti, però poi alla fine arrivando sulla fascia sinistra si vede che ci manca un terzino perché le qualità dei cross non andavano bene -riporta primocanale.it-. Questo è quello che attualmente ci manca. Con l’infortunio di Pajac, sono quattro o cinque settimane che giochiamo senza terzino sinistro, senza mancino, e questo ci crea difficoltà. Dobbiamo però dire che abbiamo creato quattordici tiri, di cui sicuramente alcuni in porta, ma alla fine bisogna fare gol. Quattro occasioni grandissime ma bisogna segnare. Non voglio dire che i ragazzi non volevano ma ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta perché anche loro sentono la pressione".