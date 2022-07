Genoa, Blessin: “Con la Lazio buona prova, ma ora piedi per terra”

BUONA PROVA - “Abbiamo fatto una buona prova. La squadra si è mossa bene e i miglioramenti sul campo sono evidenti. La Lazio non era al 100% ma sono soddisfatto di come la mia squadra ha giocato la gara sin dalle prime battute. Abbiamo perso il test contro il Lucerna e l'amichevole contro gli spagnoli e subito si è iniziato a parlare del fatto che non facevamo gol. Io però ero tranquillo perché vedevo la squadra lavorare. Ora abbiamo vinto con la Lazio e così come non bisognava demoralizzarsi per i risultati negativi, non bisogna esaltarsi ora. Bisogna restare calmi. Sono davvero molto contento di come la squadra ha giocato ma si tratta partita estiva. Coda? Mi piace molto il suo modo di giocare, - conclude Blessin - ha qualità e anche forza. Mi è piaciuto pure Ekuban, in generale sono soddisfatto“.