Genoa, Blessin: “Con la Reggina faremo il nostro gioco. Siamo pronti”

”Abbiamo parlato della gara col Brescia e abbiamo analizzato bene come si fa a portare a casa queste partite, questi risultati. Deve fare male rivedere queste cose perché così impariamo a portarle a casa certe partite. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra con un reparto offensivo molto buono e con una difesa che corrisponde alla terza migliore del campionato. Bello conoscere i risultati, ma voglio prestare più attenzione alle nostre prestazioni, a dare sempre il massimo, anziché guardare gli altri. Dobbiamo sempre dare il nostro massimo e fare il nostro compito, soprattutto in casa. La Serie B è un campionato molto equilibrato, competitivo: non ci saranno mai partite dove arrivi e vinci facilmente. Lo si vede ogni settimana coi vari risultati. Ripeto: per vincere le partite bisogna dare sempre il massimo ed essere consapevoli delle proprie forze. Se c’è poco equilibrio intorno al Genoa in questomomento? Quando vedo i ragazzi nel lavoro quotidiano, sono molto soddisfatto di quanto stiamo facendo. Andremo con la Reggina per fare il nostro gioco. Siamo pronti perché visto la mia squadra concentrata e grintosa. Abbiamo parlato dopo il pari col Brescia per cercare di cosa abbiamo bisogno in più. Fa male perdere punti così, ma mi aspetto una prestazione importante“.