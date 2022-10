Genoa, Blessin: “Contento della prestazione non del risultato ma se non segniamo…”

Il Genoa di mister Blessin non è riuscito a battere stasera il Cagliari in casa. Il tecnico tedesco esamina la gara deludente visto che per la terza volta su 4 il Grifone non trova la vittoria fra le mura amiche. "Sono contento della prestazione della mia squadra ma il risultato non va bene. Dovevamo vincere. Abbiamo avuto sempre il controllo del gioco, a parte un'occasione del Cagliari. Loro sono un top team. E' mancato il gol. Bene soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tantissime occasioni che abbiamo sprecato. Nel secondo tempo siamo calati per un buon periodo. Abbiamo difeso bene, ci è mancato cinismo sotto porta. Il portiere isolano Radunovic è stato il migliore in campo. Difficile trovare la spiegazione per non aver segnato stasera. La cosa importante, e che mi crea soddisfazione, è che creiamo tantissimo. Peccato. Spiace per i nostri tifosi che sono stati straordinari anche oggi. La cosa importante è che non abbiamo subito gol".