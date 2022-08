Genoa, Blessin: “Contro il Benevento non dovremo dare nulla per scontato”

Alla vigilia del match contro il Benevento, il tecnico del Genoa, Alexander Blessin ha presentato la partita in conferenza stampa: "Domani contro il Benevento dovremo essere al 100% senza dare niente per scontato. Stiamo lavorando con il piglio giusto ma il Benevento è molto forte. I nostri avversari sono un po' sotto pressione dopo aver perso la prima partita in campionato ma noi dobbiamo dare il massimo per metterli in difficoltà. Va bene l'entusiasmo per aver vinto in Coppa Italia e alla prima in campionato ma la strada per noi è ancora lunga e bisogna restare sempre sul pezzo. Non vedo l'ora di ritrovare i nostri tifosi allo stadio domani".