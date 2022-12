Genoa, Blessin: “Contro il Cittadella vogliamo rialzarci”

Domani in campo il Genoa che deve riscattare i passi falsi dei turni precedenti di Serie B. Contro il Grifone ci sarà il Cittadella che farà visita ai rossoblù. Alla vigilia la presentazione del match del tecnico del Genoa Blessin che ha voluto fare un chiarimento prima di parlare della gara contro i veneti: "La mia frase "abbiamo giocato da dilettanti" è stata male interpretata dai giornalisti. Il problema è che settimana scorsa ho usato un termine in italiano che è stato riportato male. È stato chiaramente un mio errore, ma dall'altra parte anche voi non dovete attaccarvi a queste parole. In alcune situazioni in Germania si dice comportarsi da dilettanti, ma non significa definire i miei giocatori dei dilettanti. Abbiamo un gruppo intatto - ha sottolineato- e non accetto chi crea disordine, questo mi fa arrabbiare. Anzi, dopo questo discorsi il rapporto è diventato ancora più stretto e dobbiamo dimostrarlo in campo".