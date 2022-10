Genoa, Blessin: “Cosenza con il pullman davanti la porta ma nostra vittoria meritata”

Un Genoa battagliero è passato a Cosenza nonostante abbia giocato per tanto tempo del match del "Marulla" in 10 uomini per il rosso a Bani. Una vittoria che lascia molto soddisfatto il tecnico rossoblù Alexander Blessin che dopo il 90' ha fatto un gesto che spiegava tutta la sua gioia con due mani sul bassoventre per dire a tutti che gli attributi questa squadra c’è l’ha. Il tecnico tedesco commenta così il successo: “Sono contento del risultato credo meritato. Abbiamo faticato nei primi venti minuti poi abbiamo giocato. Mi aspettavo questo tipo di partita con un avversario che è stato difensivo, basso ed ha parcheggiato un pullman davanti alla propria porta. Ho detto ai miei giocatori che sono fiero del secondo tempo: siamo stati ordinati e abbiamo mostrato grande maturità, ci siamo abbassati il giusto e abbiamo sofferto poco, non concedendo quasi nulla. E' stato importante trovare subito il raddoppio. Siamo stati bravi e concentrati nell'arginare le ripartenze del Cosenza; abbiamo fatto fatica solo nei primi venti minuti. Oggi è stata una prova di forza. Espulsione e rigore? Non mi esprimo"