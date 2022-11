Genoa, Blessin: “Deluso da k.o. con la Reggina. Ecco cosa è mancato”

Cade il Genoa contro la Reggina nel Monday Night di Serie B disputato. 2-1 al Granillo per la squadra di Inzaghi e mister Blessin , tecnico del Grifone, mostra tutta la propria indosddisfazione per una sfida non giocata come avrebbe dovuto.

Nel post match, l'allenatore dei rossoblù ha spiegato: "Subendo gol dopo un quarto d'ora, non abbiamo trovato molti spazi e abbiamo creato poco. E anche nel secondo tempo non siano stati lucidi", le parole riportate da Primocanale. "Sono molto deluso. La squadra non mi è piaciuta, ma anche questa è la serie B. E' mancata un po' di grinta e mentalità, non abbiamo lottato perdendo molti contrasti. La Reggina? Mi aspettavo il match che ha fatto, il problema è che noi siamo stati troppo lenti, non siamo riusciti a sfruttare gli spazi che qualche volta ci hanno concesso. Abbiamo sbagliato troppo, compreso nei due gol subiti, insomma abbiamo fatto male. Si è ripetuta la partita di Palermo, devo capire il perché", il commento di Blessin che vede il suo Genoa restare fermo a quota 22 punti in classifica agganciato proprio dalla Reggina.