Genoa, Blessin dirige allenamento ma resta in bilico. Spunta altro nome per la panchina

La dirigenza del Grifone sta valutando se concedere più tempo al tecnico Alexander Blessin o esonerarlo. La battuta d'arresto sul campo del fanalino di coda Perugia ha fatto traballare la panchina del tecnico tedesco che oggi ha diretto l’allenamento di scarico. Ma difficile che venga concesso altro tempo a Blessin e il Genoa si guarda attorno per trovare un successore. Oltre a Andreazzoli, già al Genoa nel 2019, secondo primocanale.it, in corsa c'è anche l'ex Spezia Bjelica. Ormai pare uno sprint tra loro due. Più defilati Stellone e la soluzione interna Gilardino mister della Primavera. Il gol di Olivieri del Perugia ha scatenato la contestazione dei tifosi alla squadra che poi è stata chiamata in causa dallo stesso Blessin che a fine partita ha definito i suoi giocatori "dilettanti". Il Genoa è terzo in classifica, ma a preoccupare è l’involuzione tecnico-tattica che ha portato solo 2 pareggi nelle ultime 4 partite. Blessin pare proprio al capolinea e si attende la svolta che verrà decisa a Miami dal gruppo 777 Partners proprietario del club rossoblu.