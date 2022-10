Genoa, Blessin ha le idee chiare: “Abbiamo una missione. Vi dico quale”

Una delegazione del Genoa , in occasione dell’iniziativa Sport, Lifestyle e territorio, promosso dal club rossoblù, ha sfilato per Portofino raccogliendo applausi dai tifosi ma anche dai turisti. Presente, insieme ad alcuni dei suoi calciatori - Coda, Strootman, Dragusin e Sturaro - anche mister Blessin che ha rilasciato alcuni dichiarazioni rivolgendosi in modo particolare ai fan del Grifone.

Le sue parole, riprese da Primocanale, fanno capire il grande clima che si respira attorno alla squadra e anche la forte motivazione che spinge i rossoblù a provare a risalre immediatamente nel massimo campionato italiano dopo la retrocessione dello scorso anno: "Qui è bellissimo", ha detto Blessin facendo riferimento anche all'evento. Poi sul suo Genoa e gli obiettivi: "Stiamo facendo bene e sappiano quello che è il nostro obiettivo. Per noi, per la società, per i tifosi e per Genova. Dobbiamo tornare in Serie A, questa è la nostra missione".