Genoa, Blessin: “Il Cosenza squadra esperta ma vogliamo dominare il match”

Vigilia di campionato per il Genoa che scenderà in campo tre volte in sette giorni: due in trasferta in campionato e una in casa in Coppa Italia. Grifone che affronterà per primo il Cosenza domani alle ore 14 al "San Vito-Marulla". Il tecnico Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. "Siamo molto concentrati sulla gara di domani e non vogliamo pensare ad altro. I nostri avversari sono esperti e non deve ingannare il ko contro la Reggina anche perchè hanno fatto buoni risultati. Sarà una partita sporca, e mi aspetto un avversario basso che cercherà di sfruttare le ripartenze. Dovremmo tenere alta la concentrazione e la cosa importante è che vogliamo dominare la partita facendo anche attenzione alla fase difensiva in caso di ripartenze. A centrocampo hanno un regista che cercherà gli attaccanti, dovremmo stare attenti anche in quel frangente sapendo anche degli otto gol fatti ne hanno fatti quattro su palla inattiva. E' importante tenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti. Col Palermo, abbiamo fatto bene nei primi 25 minuti ma non abbiamo fatto gol. Sarà importante sbloccarla subito, essere aggressivi e attenti in entrambe le fasi".