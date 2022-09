Genoa, Blessin: “La Spal è una squadra che in casa gioca bene”

Domani torna in campo il Genoa che giocherà a Ferrara contro la Spal ma con tantissimi tifosi al seguito della squadra rossoblù. Il tecnico Blessin presenta il difficile match del "Mazza": “Ho il cuore diviso a metà visto che avevo tanti giocatori qui e alcuni che invece erano con le nazionali. Ma abbiamo lavorato bene. Positiva anche l’amichevole col Monaco. La Spal è una squadra che in casa gioca bene che ha dei valori come La Mantia. Dovremo fare bene in uno stadio piccolo ma caldo. Sulla formazione ho qualche punto interrogativo. C’è ancora un po’ di tempo per parlare con i giocatori che sono in forse. Vedremo. Di sicuro mancheranno Sturaro e Galdames. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo migliorare ancora tanto e abbiamo margine per farlo. Domani dovremo entrare subito in partita e non sbagliare atteggiamento”.