Genoa, Blessin: “Meritavamo la vittoria contro il Benevento”

Il commento del tecnico del Genoa, Alexander Blessin ai microfoni di Sky dopo il pareggio casalingo contro il Benevento. "Complessivamente meritavamo la vittoria ma non sono soddisfatto di alcune cose in attacco. Il Benevento si è difeso e per noi è stato difficile fare gol. Dispiace non aver vinto ma le occasioni le abbiamo avute. Come al solito sono stati grandissimi i nostri tifosi".