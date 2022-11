Genoa, Blessin: “Miei calciatori dilettanti”. Esonero a un passo. Tre in corsa

La sconfitta contro il Perugia ultimo in classifica fa scoppiare il finimondo al Genoa. Il tecnico Alexander Blessin è a rischio esonero e le sue parole in conferenza stampa sono state durissime. Il tedesco prende di mira la squadra: "Mi aspettavo di più dalla squadra. Avevamo preparato la partita con attenzione ma abbiamo preso un gol che mi fa arrabbiare. Ma il problema è anche che non facciamo gol, fatichiamo -riporta tmw.com-. Situazione difficile da accettare, me ne rendo conto. Proteggerò sempre i miei giocatori, ma in questo momento sembrano davvero dei dilettanti, assolutamente dilettanti. Sono deluso dalla squadra e dai singoli. Abbiamo giocato all’80%, il Perugia al 110. Avevamo preparato la partita sulle ripartenze del Perugia. In occasione del loro vantaggio è Coda che perde la palla quando, invece, la poteva giocare: contropiede e 1-0. Come perdiamo il pallone è da dilettanti. Non paragoniamo il lavoro fatto dai due attaccanti del Perugia rispetto ai nostri: orribile da vedere. Mi prendo tutta la responsabilità ma i giocatori devono ascoltarmi", ha concluso. Blessin dovrebbe essere esonerato nelle prossime ore. In pole per la panchina c’è Andreazzoli già contattato dopo il Como ma ci sono anche Gilardino e Tedesco.