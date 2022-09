Genoa, Blessin: “Modena avversario importante. Valuto cambio modulo”

Domani il Genoa scenderà in campo al Ferraris contro il Modena per la 6^giornata di campionato. Nella giornata di oggi il tecnico del GrifoneAlexander Blessin ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "E' importante controllare il loro trequartista e i loro due attaccanti che sono sempre stretti e aspettano le ripartenze. Occorre fare attenzione alla fase difensiva e quando attacchiamo creare pericoli. Dobbiamo anche fare attenzione ai due terzini che spingono molto, questo Modena è un avversario importante". Sul possibile cambio di modulo il tecnico rossoblù ha detto: "In settimana abbiamo provato un po’ di cose in allenamento, ma vedremo solamente domani cosa fare. Fatemi dormire un’altra notte e decideremo cosa fare. Importante domani sarà fare meglio di Palermo. Dobbiamo combinare la fase di possesso palla, la qualità e la mentalità. E' sempre una combinazione fra testa e qualità. Abbiamo analizzato la gara con i ragazzi, è chiaro che nei primi 20 minuti dobbiamo fare gol. Poi rientriamo in campo nel secondo tempo e lo abbiamo subito. Dobbiamo migliorare, essere in grado nei novanta minuti di non avere sbalzi di concentrazione e dominare le partite. E quando dominiamo, dobbiamo segnare e gestire le fasi dove si soffre un po'"