Genoa, Blessin: “Per la partita contro il Brescia ho piano A e B”

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Brescia. Il tecnico del Grifone ha analizzato la sfida contro le rondinelle, partita che dirà tanto sul futuro dei rossoblù. Queste le sue parole: "Il Brescia è una squadra che ha qualità in avanti, un bel mix con giocatori giovani e d'esperienza; si vede la mano dell'allenatore, hanno una buona rosa, equilibrata. Mi fa pensare che nonostante i risultati non positivi rimane una buona squadra". Blessin poi guarda in casa propria: "Aver vinto tre volte in sette giorni ci ha consentito di lavorare bene in questa settimana. E' sempre bello vincere perché da stimoli, incoraggiamenti e ti fa prendere confidenza sulle tue capacità, come avevo già detto. In ogni allenamento non dobbiamo dimenticare che dobbiamo lavorare, ad essere onesto mi piace quello che vedo ad ogni sessione e mi da buone sensazioni, ma non possiamo pensare che possiamo fare meno metri, dare di meno. I ragazzi non mollano, non dobbiamo pensare che possiamo rallentare". In merito all'undici da mandare in campo è certo che sarà tra i convocati Gudmundsson. "Albert è stato a casa in questi giorni ma sarà convocato. Solo uno è il mio dubbio di formazione, che valuterò nell'allenamento dell'ultimo minuto. Abbiamo analizzato le gare del Brescia, abbiamo preparato sia un piano A sia un piano B perché sappiamo che giocano un un modo ma potrebbero venire e proporne un altro"