Genoa, Blessin: “Siamo pronti alla battaglia. Due punte? Ci penso”

”Il Perugia è ultimo, ma ci aspetta una battaglia e noi saremo pronti. La chiave del successo è la mentalità. Io voglio vedere dei cambiamenti con l’atteggiamento giusto che è quello di voler vincere dal primo minuto. Formazione? Al 90 per cento c’è l’ho in testa. Potrei giocare con due punte. Potrei far giocare un quarto d’ora per uno Sturaro e Ilsanker. I tifosi sono straordinari, domenica scorsa c’è stata un po’ di amarezza, ma sento grande affetto da parte dei nostri sostenitori”.