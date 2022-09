Genoa, Blessin: “Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo migliorare ancora”

"Ho il cuore diviso a metà visto che avevo tanti giocatori qui e alcuni che invece erano con le nazionali. Ma abbiamo lavorato bene. Positiva anche l’amichevole col Monaco. Per la mia esperienza quando l'allenamento è buono, le possibilità di fare una buona gara sono di più. Questo è il nostro obiettivo, non sbagliare atteggiamento e approccio. Spal? Squadra che in casa gioca bene che ha dei valori come La Mantia. Dovremo fare bene in uno stadio piccolo ma caldo. Sulla formazione ho qualche punto interrogativo. C’è ancora un po’ di tempo per parlare con i giocatori che sono in forse. Vedremo. Di sicuro mancheranno Sturaro e Galdames. Puscas? Molto importante per lui e per noi. È tornato carico e questo è un fattore positivo. Anche Frendrup ha fatto gol e Dragusin ha fatto bene. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo migliorare ancora tanto e abbiamo margine per farlo. Abbiamo avuto certi giocatori che hanno avuto problemi. Vedremo. C'è da parlare con i ragazzi come si sentono, prenderemo domani le decisioni. Il resto vediamo. ".