Genoa, Blessin con quattro punte: Aramu è pronto. Ridotta squalifica a Gudmundsson

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha intenzione di varare una squadra super offensiva con ben quattro giocatori offensivi in campo, come mostrato nel 3-2 in casa del Monaco. Contro i francesi infatti l’allenatore tedesco ha schierato Yeboah unica punta, in staffetta con Coda, con il trio Gudmundsson, Aramu e Yalcin alle sue spalle. Genoa a trazione anteriore, con Strootman e Jagiello a fare da schermo davanti a una difesa inedita formata da Sabelli, Ilsanker, Vogliacco e Czyborra. La gara con il Monaco fila via ricca di buoni spunti per il Grifone. Prima di tutto perché da Aramu iniziano ad arrivare segnali molto interessanti, il talento non è mai stato in discussione, era la condizione a dover migliorare.