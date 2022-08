Genoa, Blessin: “Venezia squadra forte, noi concentrati per fare bene”

Le parole del mister rossoblù alla vigilia del debutto in campionato.

Vigilia di campionato per il Genoa di Alexander Blessin che domani debutterà in Serie B nel match della prima giornata contro il Venezia. Il tecnico del Grifone ha presentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito alcune delle sue parole:

"Ho visto una squadra attenta e concentrata in questi giorni anche se non c'è stato troppo tempo per preparare la gara (dopo anche la Coppa Italia ndr)", ha esordito Blessin. "Nell'ultima gara abbiamo raggiunto il 70% del nostro potenziale e ora vogliamo fare uno step in più".

Sul Venezia: "Sono una squadra forte, hanno recuperato tanti giocatori. Hanno tutti a disposizione credo dato che sono tornati dal Covid un po' tutti. Hanno un nuovo allenatore e nuovi giocatori però ricordando la partita dello scorso anno, soprattutto il primo tempo dello scorso anno dove non siamo stati bravi, ecco domani dobbiamo combattere anche sulle seconde palle e su quelle cose che avevamo fatto male".

"Pressione per essere favoriti? Questo me lo potete chiedere dopo la prima parte della stagione. Dipende da noi, sono convinto che se mettiamo tutto quello che abbiamo in campo, magari anche con un pizzico di fortuna. Ma questo arriva se lavori. Sarà una stagione lunga, iniziando da domani. Tutti vorranno fare la partita della vita contro di noi e noi dobbiamo essere bravi a voler vincere queste sfide".

"Ilsanker e Sturaro? Ilsanker è tornato in gruppo, fisicamente è un mostro ed è molto importante per noi, ha la giusta mentalità. Sturaro ha bisogno di più tempo per tornare. Non voglio mettere pressione su di lui ed essere cauti. La stagione sarà lunga".