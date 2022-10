Genoa, Blessin verso il Cagliari con tante opzioni

Contro il Cagliari venerdì nella sfida del Ferraris il Genoa avrà praticamente la squadra al completo. La notizia più importante è che Jagiello non ha subito traumi alla gamba colpita duramente da Mecariello e che qui di sarà a disposizione e pure Ekuban potrebbe rientrare tra i convocati. Insomma, a parte Galdames e Sturaro la squadra rossoblù è al completo e per il tecnico Blessin ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per una formazione.

Col Cagliari in ballottaggio ci sono Hefti e Sabelli, mentre a centrocampo Jagiello e Portanova sono in lizza per una maglia anche se Strootman e Frendrup sembrano intoccabili. Bisogna capire però se il modulo non verrà cambiato. Ma è ancora la davanti che le decisioni del mister sono complesse. Gudmundson, Coda e Aramu dopo la vittoria con la Spal non sono in discussione così resterebbe il ballottaggio tra Yalcin e Puscas se la tattica fosse confermato con tre giocatori dietro a Coda. Intorno alla squadra c’è entusiasmo e proseguire la striscia di vittorie inutile dire che sarebbe una iniezione di fiducia ulteriore in vista di una serie di impegni tosti fuori casa con Cosenza e Ternana.