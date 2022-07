Genoa, Blessin: “Vi spiego la mia squadra camaleontica per tornare in Serie A”

Parla il mister rossoblù in vista del campionato cadetto.

Lunga intervista all'allenatore del Genoa Alexander Blessin sulle pagine de Il Secolo XIX. Il tecnico è al lavoro con il Grifone per preparare al meglio la difficile stagione 2022-23 che vedrà la sua squadra, come noto, affrontare il campionato di Serie B col chiaro intento di rimanere in cadetteria una sola annata.