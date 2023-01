Genoa, blitz in entrata e affare in uscita: la doppia mossa

Il Grifone si muove in entrata e in uscita.

Redazione ITASportPress

Il Genoa impegnato sul doppio fronte, campionato e mercato. Il Grifone di Alberto Gilardino se la vedrà questa sera contro il Pisa per la 22esima giornata di Serie B ma le attenzioni sono anche per le trattative in entrate e in uscita.

Conclusa l'avventura all'OH Leuven, Aleksander Buksa proseguirà la sua stagione sempre in Belgio. Il Genoa ha chiuso l'accordo con lo Standard Liegi per la cessione a titolo temporaneo fino al termine della stagione dell'attaccante classe 2003. Pare manchi solo l'ufficialità.

Detto della mossa in uscita, il club rossoblù non si fa trovare distratto anche in entrata. Infatti, anche in questo caso pare manchi solo il comunicato ufficiale per l'arrivo dal Bari (il cartellino è però di proprietà dell'Inter), di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001.

La società sta cercando di agire nel miglior modo possibile per puntellare una squadra che dovrà lottare da qui al termine della stagione per centrare la promozione in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno.