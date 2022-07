Genoa, boom di abbonamenti: ma l’obiettivo è un record del passato…

Non solo calciomercato, con tutte le mosse della dirigenza per rinforzare la rosa rossoblù di Blessin, ma anche il mai mancato amore dei tifosi per la loro squadre del cuore: il Genoa. Il club ligure si conferma tra i più amati in Italia e anche se la prossima stagione dovrà affrontare la Serie B, il suo pubblico sarà, ancora una volta, presente.