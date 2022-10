Genoa-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16:15 per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Brescia si gioca oggi, sabato 29 ottobre 2022 alle ore 16:15 per l'11^ giornata del campionato di Serie B. Grande sfida tra Grifone e Rondinelle che si daranno battaglia per portare via i tre punti.

Genoa-Brescia, le ultime — 21 punti per il Genoa di Blessin, 17 per il Brescia di Clotet che andrà a Marassi per provare a strappare un risultato utile. Padroni di casa reduci dalla vittoria in trasferta contro la Ternana che ha dato grande entusiasmo e maggiore convinzione, ospiti, invece, che arrivano dal pari casalingo contro il Venezia. Da una parte Coda a trascinare il Grifone, dall'altra toccherà a Moreo.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Genoa e Brescia è in programma sabato 29 ottobre 2022. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16.15 al Ferraris.

La gara di Serie B potrà essere vista con DAZN, Sky e Helbiz Live. Attraverso DAZN si potrà assistere alla partita disponendo di una moderna smart tv potrete accedere all’apposita applicazione, mentre in caso di possesso di un televisore non smart dovrete collegarlo ad uno sei seguenti dispositivi: TIMVISION BOX, Google Chromecast, Amazon Fire TV, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Con Sky sarà possibile vedere il match in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre, tra le app visibili su una smart tv, c’è anche quella di Helbiz Live (piattaforma che propone un particolare abbonamento per la visione delle gare di Serie B).

La visione in streaming sarà possibile sempre con DAZN, Sky Go e Helbiz Live oltre che con NOW.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Czyborra; Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Aramu, Yalcin; Coda. All. Blessin

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Galazzi, Olzer; Moreo. All. Clotet