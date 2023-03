Genoa, brutte notizie per Gilardino: nuovo stop per un calciatore

Brutte notizie per Alberto Gilardino e per il suo Genoa . In queste ore si è fatto, di nuovo, male Ridgeciano Haps . Il terzino sinistro, arrivato dal Venezia a fine gennaio, si è infortunato alla caviglia nel corso dell’allenamento pomeridiano della giornata di ieri.

Haps non era partito per i due match con la nazionale del Suriname proprio per evitare di correre rischi dopo le due botte alla caviglia prese nelle ultime due gare. Nel corso dell'ultima seduta di allenamento, però, come riportato da Il Secolo XIX, ecco il nuovo incidente che lo costringerà, probabilmente, ad un lungo stop.