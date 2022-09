Genoa, buone notizie per Blessin: doppietta di Puscas con la Romania

Il Genoa si prepara in vista della delicata trasferta contro la Spal a Ferrara, valevole per la prossima giornata di campionato. La squadra di Blessin è reduce dalla vittoria contro il Modena dopo aver collezionato una serie di risultati negativi e ora vuole trovare continuità per avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica. In queste settimane il tecnico tedesco ha studiato vare alternative per migliorare la fase realizzativa dei rossoblù e proprio dal reparto offensivo arrivano buone notizie.