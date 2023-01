Genoa, caccia grossa sul mercato: spunta un talento argentino

Possibile colpo in casa rossoblù.

Redazione ITASportPress

39 punti in classifica, il cambio marcia con Gilardino alla guida e la stessa ambizione di inizio anno: tornare in Serie A. Il Genoa vive un ottimo momento sul fronte risultati in Serie B e non verrà lasciata sola a provare a raggiungere la promozione nel massimo torneo.

In tale ottica è da registrare qualche sviluppo in chiave calciomercato. Infatti, ci sarebbe un nuovo talento argentino nel mirino del Grifone. In questi ultimi giorni della sessione invernale di trattative che si chiuderà il 31 gennaio, pare che Juan Sforza sia entrato nei radar dei rossoblù. Secondo Calciomercato.com, il Genoa avrebbe messo gli occhi sul centrocampista argentino classe 2002 del Newell’s Old Boys allenato da Gabriel Heinze.

Il giocatore possiede il passaporto italiano e ha il contratto in scadenza nel 2024. Potrebbe essere lui il nome nuovo per far felice Gilardino e andare a rinforzare una squadra con forti ambizioni. Un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro.