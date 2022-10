Genoa-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per l'ottava giornata di Serie B.

Genoa-Cagliari scenderanno in campo questa sera, venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20:30 per affrontarsi in campionato. Match importantissimo quello di Serie B valido per l'ottava giornata tra le due formazioni rossoblù.

Genoa-Cagliari, le ultime

Qualche dubbio di formazione per mister Blessin e Liverani per Genoa-Cagliari. Le due squadre arrivano senza dubbio da momenti differenti con i padroni di casa del Grifone reduci dalla vittoria contro la Spal. Ben diverso l'umore dei sardi sconfitti nell'ultimo turno in casa dal Venezia.

Probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Cagliari si disputerà come anticipato questa sera, venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per l'ottava giornata di Serie B.

La partita tra Grifone e isolani potrà essere vista con DAZN scaricando la relativa app su smart tv di ultima generazione oppure su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box e decoder Sky Q (per coloro che sono abbonati anche alla tv satellitare).

La sfida di Marassi verrà inoltre trasmessa in diretta anche da Sky sui canali Sky SportUno e Sky Sport Calcio.

Il match odierno del campionato cadetto potrà essere visto anche con Helbiz Live. In questo caso occorrerà sottoscrivere una delle offerte e quindi selezionare la partita fra quelle in programmazione. Le tre stesse emittenti daranno modo di seguire la partita anche in live streaming.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

GENOA (4-2-3-1): Josep Martínez; Sabelli, Bani, Dragusin, Pajac; Strootman, Frendrup; Yalcin, Aramu, Gudmundsson; Coda.

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Nandez, Makoumbou, Viola; Falco, Mancosu; Lapadula.