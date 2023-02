Genoa, contro il Palermo gara da 1 fisso ma preoccupa vicenda extracampo

Il punto sulla situazione in casa Grifone

Redazione ITASportPress

È una settimana complicata se non decisiva, quella iniziata ieri per il Genoa. Dopo la sconfitta di Parma, società e squadra provano a fare quadrato e sul piano degli infortuni forse solo Bani riuscirà a rientrare in vista del delicato match contro il Palermo mentre Criscito e Ilsanker saranno ancora out.

E' stata la prima sconfitta dell'era Gilardino, che ora deve ritrovare gioco e personalità da parte dei suoi giocatori di maggior riferimento. A Parma i liguri hanno disputato una gara vuota, che alla fine ci può anche stare dopo tanta rincorsa. Col tecnico preso dalla Primavera il Genoa ha guadagnato ben 17 punti in 8 partite. Contro i siciliani sarà un altro match duro: i rosanero sono in un buon stato di forma e vogliono continuare ad inseguire un piazzamento ai playoff.

Il Grifone deve fare anche chiarezza su alcune vicende extra campo. Su tutte il caso Irpef, che nei prossimi giorni potrebbe portare novità in termini di penalizzazione per la classifica dei rossoblù, anche se la società si è detta tranquilla del proprio operato. Stessa situazione che riguarda anche la Reggina, coinvolta in un caso simile a quello del Genoa: la dirigenza calabrese ha avviato un progetto di ristrutturazione del debito con il Fisco in attesa dell'ok da parte del tribunale e ha spiegato che in pratica non rispetterà le scadenze federali del 16 febbraio. I liguri non hanno pagato le ritenute Irpef di settembre e ottobre per lo stesso motivo.

Intanto continuano i versamenti della proprietà che ormai hanno superato i cento milioni di euro. Per questo motivo il Genoa vuole la Serie A e dovrà provare a lottare fino all'ultimo per questo obiettivo. Per un primo posto occupato da un super Frosinone, c’è un secondo da difendere e non solo dalla Reggina.