Genoa, caso Portanova: ecco cosa può succedere ora al giocatore

Il club sta prendendo in considerazione una via d'uscita dopo che il giocatore è stato condannato per stupro.

Redazione ITASportPress

Non solo la prima vittoria dopo tanto tempo del Genoa sotto la guida di Alberto Gilardino, alla prima da mister della squadra rossoblù. In casa del Grifone si parla, purtroppo, anche del caso Portanova.

Il giocatore, infatti, nelle scorse ore era stato condannato a 6 anni in primo grado per stupro di gruppo. Una vicenda che non ha impedito al club di convocare l'atleta per la gara contro il Sudtirol. Nell'occasione, però, il tifo genoano si è decisamente schierato contro la sua presenza in panchina e ha obbligato lo stesso Portanova a lasciare lo stadio.

Chiaro che il Genoa, ora, dovrà mettere un punto a tutto questo e l'episodio avvenuto ieri non capiterà di nuovo. Le vie sono diverse.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la prima decisione spetterà a mister Gilardino che dovrà stabilire se Portanova possa o meno essere convocato per le sfide. Successivamente, invece, servirà la presa di posizione del club anche considerando che il legale del iocatore possa ricorso in Appello e poi in Cassazione per cambiare l'esito della sentenza. Una vicenda che richiederà del tempo e che si risolverà solo a 2023 iniziato.

Prima che le polemiche con la tifoseria possano sfuggire di mano, il Grifone dovrà trovare una strategia di uscita che possa, in un certo senso, far "contenti tutti". Da capire quale sarà...