Genoa, c’è il veleno nella Coda

Più volte finito in panchina anche durante la gestione Gilardino (che ha schierato Puscas) sembra non esserci più spazio al Genoa per l'attaccante Massimo Coda. L'ex bomber del Lecce è finito sul mercato e la sua partenza è vista come una bocciatura. Insomma al Signorini c'è un caso Coda. Il futuro della punta è al Sud visto che la Reggina bussa alla sua porta e il procuratore ha anche aperto. Il Genoa è dunque favorevole alla cessione ma non vuole abbassare il prezzo che sfiora il milione e mezzo di euro. In pratica la stessa somma di acquisto in estate dal club giallorosso. Coda che ha 34 anni percepisce quasi un milione di euro di ingaggio e il contratto scadrà nel giugno del 2025. Il Genoa potrebbe decidere anche di dargli un'altra chance nel girone di ritorno visto che l'ex Benevento è ancora in cerca di identità. Gilardino però sa che l’attaccante di Cava de' Tirreni in passato è stato capocannoniere del torneo di serie B e per la scalata alla Serie A potrebbe esserci bisogno dei gol di Coda. Questi i suoi numeri: in 18 partite di Serie B, ha segnato 6 reti (due su rig.), più uno in Coppa Italia e fornito due assist.