Genoa, c’è una possibile svolta nel futuro di Gilardino

Alberto Gilardino potrebbe continuare la sua avventura sulla panchina del Genoa . Il neo tecnico, attualmente ad interim dopo l'esonero di Alexander Blessin, sembra destinato a rimanere in carica al Grifone.

L'ex mister della Primavera rossoblù ha infatti conquistato quattro punti in due gare e pare aver convinto la società ad avere in lui ancora maggiore fiducia.

I risultati, per ora, sono con lui, ma in generale oltre ai punti ottenuti, si è visto un Genoa rivitalizzato dal cambio di guida. Questo potrebbe consentire al campione del Mondo del 2006 di essere confermato in prima squadra e di congelare ogni rumors sul possibile futuro allenatore.