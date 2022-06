Genoa che colpo di mercato: arriva Coda

Una sola stagione in Serie B e subito il ritorno nel massimo campionato. E' il chiaro obiettivo della proprietà americana del Genoa 777 Partners dopo la clamorosa retrocessione in cadetteria. Così la campagna di rafforzamento è cominciata con il botto. E' fatta per l'arrivo di Massimo Coda dal Lecce. L'attaccante classe 1988, autore di 101 gol in Serie B e capocannoniere degli ultimi due campionati, firmerà un contratto triennale con il Grifone, di cui sarà il nuovo centravanti di peso. L'affare è in chiusura e per Blessin è un fine giugno da ricordare.