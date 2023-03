Genoa, ci sarà la bolgia contro la Ternana gemellata con la Samp

La curva Nord del Genoa risponde presente per la "battaglia" alla Ternana: tutto pronto per il grande match di Serie B

Il Genoa ospiterà la Ternana per il match valido 29esima giornata di Serie B, con i tifosi della squadra di casa che preparano una bellasorpresa per l'undici di mister Gilardino. Ricordando che le Fere sono legate con la Sampdoria da un gemellaggio storico, la curva Nord del Grifone intende rispondere con un ambiente del tutto infuocato a Marassi. Sono infatti più di 22000 i tagliandi già venduti per la sfida, contro la Ternana. Il tecnico avversario Lucarelli vuole tornare a vincere rivendicando la sconfitta dell'andata.