Genoa-Cittadella, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la sfida del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Cittadella si gioca oggi, domenica 4 dicembre 2022 alle ore 15 per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Gara molto importante, specie per i padroni di casa che nelle ultime settimane non stanno vivendo in un bel clima a casa dei risultati che non arrivano.

Genoa-Cittadella, le ultime Come detto, le due formazioni si sfideranno oggi per la quindicesma giornata. Nonostante polemiche e rumors nel Genoa, Blessin è restato sulla panchina rossoblù e ha voglia di riprendere la marcia. La squadra è terza con 23 punti, ma non vince da quattro partite. Sebbene si parli di turnover in attacco è possibile che il tecnico si affidi ancora a Coda in avanti. Dall'altra parte, sponda Cittadella, è Antonucci a trascinare i suoi. L’attaccante segna da due partite consecutive e non ha intenzione di fermarsi proprio ora.

Probabili formazioni e dove vederla — La gara della 15^ giornata di serie B, in programma oggi, domenica 4 dicembre, alle 15, a Marassi tra Genoa e Cittadella sarà trasmessa in tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Ma anche da DAZN e Helbiz Live.

La partita verrà trasmessa in streaming su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky, invece, c'è la soluzione Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni del match:

Genoa (4-4-2) Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello, Aramu, Coda, Puscas. All. Blessin.

Cittadella (4-3-1-2) Kastrati, Vita, Perticone, Frare, Cassandro; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci; Beretta, Varela. All. Gorini.