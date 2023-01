Genoa, Coda: “Felice per il gol e adesso spero di giocare di più”

Decisivo questa sera al Ferraris con un gol al Venezia a 5' dalla fine, Massimo Coda, attaccante del Genoa, ha condiviso il suo pensiero sul match ai microfoni di Sky: “Sono molto contento per il gol che è valso tre punti che ci tengono a ridosso della capolista. Non è stato facile con il nuovo allenatore avendo giocato in una squadra dove i meccanismi erano già oliati e qui ho dovuto adattarmi al modo di giocare diverso di Gilardino. Ora abbiamo più spunti per poter spingere e far gol. Lavoriamo tanto dietro e nell’uscita per attaccare gli avversari e i risultati sono dalla nostra parte. Spero di continuare a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del Genoa e di giocare di più a cominciare da Benevento".