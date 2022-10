Genoa, Coda: “Mi dispiace per la Serie A, ma al Grifone non potevo dire di no”

"Un po' mi dispiace ma avevo detto fin da quest'estate che ad una chiamata del Genoa non avrei potuto dire no. Record di gol in Serie B? Ogni tanto ci penso, ho ancora qualche anno. L'ambizione, però, è quella fare la A "fatta bene". Se dovessi scegliere, vorrei fare uno o due anni e poi punterei di nuovo al record. Ci provo per la classifica capocannonieri: temo Cheddira sicuramente, ha tantissima forza nelle gambe e con la palla crea sempre qualcosa, e Inglese del Parma. Con il Genoa serve vincere subito, in una piazza cosi non puoi fallire. Abbiamo tutto da perdere. La squadra che mi ha stupito di più? La Ternana mi ha sorpreso più di tutte. Le altre quando vengono a Genova sono un po' più rinunciatarie. Poi ce ne sono ancora tante da affrontare. E' il mio rito scaramantico, se faccio gol cerco di rifare tutto quello che ho fatto la settimana prima. Esultanza fissa? Non la ho".