Genoa, Coda: “Mi mancava il gol su azione, felice della vittoria”

"Venerdì contro il Cagliari che impegno sarà? Come tutti gli altri, partite facili non ce ne sono. Sarà una sfida di cartello, ci dovremo far trovare pronti e affrontarli nel modo giusto. Ci tenevo tanto a sbloccarmi, l'ho fatto e sono contento che abbia inciso su una splendida vittoria. Gol mio? Il tocco di Dickmann è stato sulla linea, la rete è assolutamente mia. L'ho detto fin dall'estate, la SPAL per me può giocarsi i primi posti. Ha un allenatore e giocatori esperti in questa categoria e sapevamo che sarebbe stata una gara tosta. Potevamo gestire meglio certi momenti, ma sono comunque contento della vittoria. L'importante è vincere il campionato, vanno bene entrambe le opzioni".