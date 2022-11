Genoa, Coda premiato dalla Serie B: è l’MPV di ottobre

Dopo essere stato il primo calciatore del “Campionato degli Italiani” a vincere il Trofeo MVP lo scorso febbraio, Coda è anche il primo in assoluto a riceverlo per la seconda volta . La punta verrà premiata in occasione del posticipo casalingo contro il Como, valido per la 13a giornata , durante il cerimoniale pre-gara.

Nato a Cava de’ Tirreni (SA) nel 1988, Coda rappresenta il classico “9”, ariete in area di rigore e rapace sotto porta. Dotato di forza fisica e buona tecnica, grazie ai suoi 184 cm è abile anche nel colpo di testa. Tali caratteristiche gli hanno permesso di distinguersi con le maglie, fra le altre, di Cremonese, Salernitana e Benevento, fino all’esperienza tra le fila del Lecce, squadra in cui ha militato fino alla scorsa stagione in cadetteria. Per Coda un’annata incredibile, la scorsa, conclusasi con il primo posto in classifica e la conseguente promozione nella massima categoria, il Premio Pablito come miglior marcatore della Serie BKT 2021/2022 grazie ai 20 gol messi a referto e il premio come MVP dell’anno, entrambi ricevuti direttamente dal Presidente della Lega Serie B Mauro Balata.