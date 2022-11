Genoa-Como, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16:15 per la sfida di Serie B.

Genoa-Como si gioca oggi, domenica 13 novembre 2022 alle ore 16:15 per la tredicesima giornata di Serie B. Il match di oggi chiuderà il turno del torneo cadetto che, ricordiamolo, non si fermerà come la Serie A durante il mondiale.

Genoa-Como, le ultime Il Genoa di Blessin vuole ripartire in campionato dopo la battuta d’arresto al Granillo contro la Reggina dove i padroni di casa si erano imposti per 2-1 con reti di Canotto, pareggio di Aramu e rigore decisivo di Hernani.

Clima diverso per il Como di Moreno Longo che ha vinto contro il Venezia e vuole provare a volare sulle ali dell'entusiasmo. Da capire quali saranno i 22 che scenderanno in campo per le due formazioni con alcuni dubbi ancora da sciogliere per entrambi gli allenatori.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Genoa e Como si disputerà, come anticipato, oggi domenica 13 novembre alle ore 16.15 allo stadio Marassi di Genova. La gara verrà trasmessa da DAZN, Sky e Helbiz Live.

Da DAZN il match verrà dato sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match. Le alternative per vedere la partita di Serie B saranno sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Di seguito le probabili formazioni della gara tra Grifone e Como:

GENOA (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Badelj; Yalcin, Aramu, Gudmundsson; Coda. Allenatore: Blessin.

COMO (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano; Bellemo, Baselli, Arrigoni, Bianco; Cerri, Cutrone. Allenatore: Longo.