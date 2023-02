Genoa, comunicato dopo un punto di penalizzazione

Il provvedimento appena pubblicato conclude un procedimento disciplinare che ha coinvolto la Società a causa di una non corretta interpretazione della normativa vigente avvenuta in assoluta buona fede.

Prendiamo atto della sanzione sportiva, individuata peraltro nella misura ridotta di un solo punto di penalizzazione, certi che questa non inficerà il raggiungimento dei traguardi per la stagione in corso.