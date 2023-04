Genoa, con la Serie A si cambia: caccia a nuovo ds. I nomi

In vista della possibile promozione in A, la dirigenza del Grifone medita anche di affidarsi ad un ds esperto del massimo campionato.

Una stagione ancora da portare a termine con il chiaro obiettivo di salire di nuovo in Serie A. Parliamo del Genoa che, in attesa di capire se arriverà direttamente o tramite i playoff al massimo campionato italiano, sta studiando le mosse per il futuro.

Pare, infatti, che il Grifone si stia muovendo in previsione di un ritorno in Serie A il prossimo anno anche in chiave dirigenziale.

Da quanto si apprende anche da Tuttosport, il primo pensiero della società sembra essere quello di portare in dirigenza un direttore sportivo che conosca la massima serie, con l'attuale uomo mercato Marco Ottolini che sarebbe dirottato ad altra mansione.

Ci sarebbero anche i primi nomi dei papabili. Per la precisione sarebbero due i soggetti, ad oggi, nel mirino del Grifone: Mauro Meluso, ex Lecce che in Salento riuscì nell'impresa di riportare il club dalla C alla A, e Gianluca Petrachi, ex di Torino e Roma e attuale candidato favorito.