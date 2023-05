Genoa, con Strootman anche in A. Scatta l’obbligo di riscatto del centrocampista

Kevin Strootman sarà un giocatore del Genoa anche per il prossimo anno in Serie A. Il centrocampista si è reso protagonista di una serie di grandi prestazioni in stagione, risultando spesso utile alla causa di Alberto Gilardino. Così, grazie alla promozione diretta raggiunta tramite il secondo posto, è scattato l'obbligo di riscatto del grifone per l'ex Roma, il quale verserà una cifra intorno 1 milione di euro alle casse del Marsiglia. La conferma è arrivata da parte dello stesso calciatore, che tramite i propri profili social ha condiviso l'emozione: "One more year".