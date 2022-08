Genoa, contatti in corso per il ritorno di un centrocampista

Il Genoa è reduce dal pareggio in casa contro il Benevento . Secondo il tecnico Blessin , la sua squadra meritava la vittoria per le occasioni da gol e un presunto rigore non assegnato. Ora il Grifone dovrà concentrarsi sul prossimo impegno in trasferta contro il Pisa che andrà in scena domenica alle 20:45, ma intanto potrebbero arrivare delle importanti novità dal mercato.

Kevin Strootman potrebbe tornare al Genoa. I contatti sono in corso tra la società e l’entourage del giocatore che ha vestito la maglia rossoblù nel 2020 collezionando 18 presenze per poi passare al Cagliari. Nell’ultima stagione Strootman era all'Olympique Marsiglia e ha un contratto che scadrà nel giugno del 2023, ma non ha mai giocato. L'olandese ha dato l'ok per tornare in Italia: operazione in prestito con lo stipendio del giocatore che sarà pagato in gran parte dal club francese.