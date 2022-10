Genoa, contro il Cagliari Blessin può contare su un’arma segreta

Che l'olandese potesse fare la differenza in un campionato come quello cadetto era prevedibile, ma che in breve tempo diventasse uomo chiave nello scacchiere del mister, forse un po' no. Il tecnico ha capito subito l’importanza del centrocampista andando anche a modificare il modulo abituale (4-2-2-2) in uno (4-3-2-1) che potesse esaltare le qualità del giocatore. Detto, fatto. I risultati si sono visti come esattamente si sono viste le prestazioni dello Stesso Strootman, tra i migliori anche contro la Spal in coppia con Frendrup.