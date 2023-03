Genoa-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il match di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Cosenza si gioca oggi, lunedì 6 marzo 2023 alle ore 20:30 per il match di Serie B. Monday Night della cadetteria al Ferraris con i padroni di casa nettamente favoriti e che dovranno confermarsi tali anche sul campo.

Genoa-Cosenza, le ultime Il Genoa di Gilardino è reduce da quattro partite senza sconfitta con due vittorie e due pareggi di cui l'ultimo in casa del Cagliari. Il Cosenza non se la passa bene essendo ultimo in classifica con 26 punti ma continua a lottare alla ricerca di punti per la salvezza. Nell'ultimo turno giocato è tornato al successo nel derby con la Reggina.

I padroni di casa si affideranno con ogni probabilità a Gudmundsson, Jagiello e Puscas in avanti con quest'ultimo che agirà più avanzato. In mezzo al campo Badelj e Frendrup per regia e muscoli. In difesa Bani dovrebbe recuperare. Con lui Vogliacco e Dragusin davanti a Martinez.

Nel Cosenza Marrad e D'Urso dovrebbero agirre alle spalle di Nasti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita di Serie B tra Genoa e Cosenza andrà in scena, come detto, oggi lunedì 6 marzo 2023 alle ore 20:30. A trasmettere la sfida saranno ben tre emittenti DAZN, Sky e Helbiz Live.

La sfida odierna del campionato cadetto sarà trasmessa in tv al canale 252 di Sky Sport, in streaming saranno invece attivi molti canali: DAZN, Helbiz Live, One Football, Sky Go e Now TV.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito; Gudmundsson, Jagiello; Puscas. Allenatore: Gilardino.

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Venturi, Meroni, Vaisanen, D’Orazio; Brescianini, Calò, Cortinovis; Marras, D’Urso; Nasti. Allenatore: Viali.