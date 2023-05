Genoa, Criscito: “Serie A era mio obiettivo. Col Bari mia ultima gara in carriera”

Il Genoa è di nuovo in Serie A. La vittoria del Grifone nell'ultimo turno di campionato contro l'Ascoli ha sancito il ritorno nel massimo torneo dopo un anno di cadetteria. I rossoblù hanno condotto una stagione ottima diventata bellissima dall'arrivo alla guida tecnica di mister Alberto Gilardino . Tra i protagonisti anche Domenico Mimmo Criscito che dopo la vittoria dell'ultimo turno ha raccontato ai microfoni di Sky tutte le sue emozioni confermando che la prossima sfida in casa, quella contro il Bari che chiuderà la stagione, sarà la sua ultima in carriera.

GIOIA E RITIRO - "La Serie A era il mio obiettivo. Quando sono tornato era quello l'obiettivo. Ci siamo riusciti e sono molto contento. Per me è un peccato non aver giocato per un piccolo infortunio", ha detto Criscito. "Ora farò di tutto per essere pronto per il Bari. In Genoa-Bari anche con una gamba sola. Voglio esserci perché sarà la mia ultima in carriera. Voglio esserci perché sarà la festa del Genoa, ma anche la mia festa".